洛阳市第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛决赛收官

诵读中华经典，品味书香洛阳。今日下午，洛阳市第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛决赛在市图书馆第一报告厅举行。前期，经过层层选拔，共有成人组16个作品、少儿组17个作品入围决赛，参赛选手们齐聚一堂，诵读经典、品味书香，共赴一场书香弥漫的“文化盛宴”。

诵读中华经典，品味书香洛阳。今日下午，洛阳市第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛决赛在市图书馆第一报告厅举行。前期，经过层层选拔，共有成人组16个作品、少儿组17个作品入围决赛，参赛选手们齐聚一堂，诵读经典、品味书香，共赴一场书香弥漫的“文化盛宴”。

洛阳市图书馆副馆长张炜、洛阳日报报业集团洛阳网常务副总经理程兰参加活动。

据了解，此次决赛邀请洛阳市朗诵学会名誉会长乔仁卯、洛阳市朗诵学会副会长安继辉、洛阳市图书馆副研究馆员张秀敏、洛阳市文学艺术研究会语言专家委员会委员曾新、原洛阳广播电视台播音主持业务指导委员会主任李晓军担任评委，对参赛作品进行现场打分和点评。届时，将在洛阳网公示决赛结果。

现场，参赛选手展开激烈角逐，围绕“书香润万家 奋进新时代”主题，分别诵读了《青春中国》《乳娘》《走近范仲淹》《吹号者》《秋天里的中国》《永远的丰碑》等经典篇目，为现场观众带来了一场精妙绝伦的视听盛宴。

一个个动人故事、一篇篇经典诗文，一句句铿锵有力、饱含深情的朗诵，带领观众近距离感受中华优秀传统文化的魅力，以经典诵读为媒，为“是以中国”作答。

“举办经典诵读大赛，对弘扬中华优秀传统文化，增强文化自信，提高文明素养，营造书香洛阳具有很好的推动作用。”张炜表示，希望今后有更多的市民能够参与到这场文化盛宴中，让诵读经典融入生活、融进血脉，推动中华传统文化不断焕发新活力。

据悉，本次大赛由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局联合主办，洛阳市图书馆、各县区图书馆和洛阳网共同承办。通过诵读经典的形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，让中华优秀传统文化“活”起来、“火”起来，营造浓郁的书香氛围，助推洛阳精神文明建设再上新台阶，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。(洛报融媒·洛阳网记者 张晓丹/文 杨艺鹏 图/视频)