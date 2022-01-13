黄河文化读书月主题阅读活动预告来啦！

23日，记者从洛阳市新华书店获悉，根据书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动安排，洛阳市新华书店将在洛阳购书中心三楼直播间开展黄河文化读书月主题阅读活动。

23日，记者从洛阳市新华书店获悉，根据书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动安排，洛阳市新华书店将在洛阳购书中心三楼直播间开展黄河文化读书月主题阅读活动。 23日，记者从洛阳市新华书店获悉，根据书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动安排，洛阳市新华书店将在洛阳购书中心三楼直播间开展黄河文化读书月主题阅读活动，具体安排如下： 主题：“唐诗与洛阳”专题讲座 时间：9月24日10时 特邀讲师：黄婕，人文环境科学博士，洛阳市中青年社科专家人才，河南科技大学外国语学院讲师。主要研究古都文化，出版《华夏之心：中日文化视域中的洛阳》等著作。 介绍：通过营造良好的阅读氛围，让人们在唐诗中品味洛阳历史，品味洛阳文化。 主题：“文字里的星辰大海”——周晓枫童话《星鱼》线上阅读分享会 时间：9月24日15时 嘉宾：周晓枫，著名作家，北京老舍文学院专业作家，北京市作家协会副主席，著有散文集《巨鲸歌唱》《有如候鸟》《幻兽之吻》等，获得鲁迅文学奖、华语文学传媒大奖等。著有童话《小翅膀》《星鱼》等，获得全国优秀儿童文学奖等奖项。 内容：周晓枫将围绕童话《星鱼》讲述双胞胎兄弟小弓和小弩“从星星变成大鱼”的神奇故事，解读作品要传达的生命教育的内涵与价值；分享创作这部童话的经历，启发青少年在生活中寻找写作灵感。 主题：《洛阳古今小说概览》图书分享会 时间：9月25日10时 特邀讲师：唐益舟，河南省作家协会会员，洛阳长篇小说学会常务副会长兼秘书长，涧西区作协主席；出版长篇小说《凤凰鸟》《伊水秋声》《火烧红椿寺》，专著《洛阳古今小说概览》(合著)等。 内容：通过介绍洛阳古今小说，让广大读者了解洛阳小说的历史和魅力。 主题：“牡丹与洛阳”作家分享活动 时间：10月7日10时 特邀讲师：杨亚丽，笔名杨枥，中国作家协会会员，洛阳文学院签约作家，《洛阳晚报》专栏作家，《牡丹》杂志编辑。 内容：介绍和牡丹有关的传奇故事、古诗词等，让听众更加了解洛阳、了解洛阳牡丹与文学。 主题：绘本阅读分享活动 时间：24日起至10月10日，每周六下午 地点：洛阳市新华书店四楼少儿区 内容：开展绘本阅读活动，阅读经典故事，传播中华文化，结合趣味手工，和工作人员一起读书，学习创意手工，在培养孩子阅读专注力的同时，还可以锻炼其动手能力。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 刘青)