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洛阳市将成立乡村产业联盟（联合会）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 20:14

　　23日，记者从2022年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动上获悉，洛阳市将成立乡村产业联盟(联合会)，该联盟将成为洛阳市首个“一站式”乡村振兴产业发展专业服务平台。

　　实施乡村振兴战略，关键是树立富民导向，大力发展乡村特色产业，带动农民和村集体持续增收。

　　为更好地整合社会各方面资源和力量赋能乡村，促进政府、社会、企业、市场有效衔接，做大做强县域和乡村特色产业，更好助力乡村振兴，拟成立的洛阳市乡村产业发展联盟(联合会)由天兴农业科技开发有限公司、伊川姐妹同创农业科技有限公司、宜阳黑谷源农业产品开发有限公司、汝阳香菇协会等发起，将壮大返乡创业青年农民致富带头人队伍、助力乡村产业发展、推动农民持续增收致富。

　　活动现场，联盟部分发起人宣读倡议书：“成立洛阳市乡村产业联盟，将把洛阳农业企业家、科技工作者、返乡创业的乡贤们团结起来，抓好农业结构调整优化工程、一二三产业融合发展工程、农业农村绿色发展工程、农村创业创新人才建设工程、抓好村级集体经济壮大工程等五大工程，肩并肩、手牵手，深耕乡村产业，擦亮洛阳品牌，为洛阳乡村美、产业旺、农民富贡献我们的力量和智慧……”（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 张怡熙 文/图/视频）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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