200余种河洛文化精品图书亮相河南书展洛阳分展场

23日下午，书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动在隋唐大运河文化博物馆开幕。

23日下午，书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动在隋唐大运河文化博物馆开幕。

《洛阳晚报》编辑部编著的《经典洛阳》四卷本，以传统的连环画风格打造的《黄河明珠洛阳城》连环画系列丛书，《洛阳十三朝》(上下册)，许宏著《最早的中国》，河南省作家协会副主席、洛阳市作家协会主席赵克红的诗集《岁月列车没有终点》、散文集《炊烟，是盛开的花朵》和评论集《岁月留声》等……记者在位于隋唐大运河文化博物馆一楼的河南书展洛阳分展场看到，200余种河洛文化精品图书亮相，观众可进行阅读、购书。