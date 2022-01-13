点赞！社区“蚂蚁工坊”帮助居民就业

“在家门口就能找到工作，既能挣工资，又不耽误照顾孩子。”23日上午，在洛阳市涧西区重庆路一社区的“蚂蚁工坊”工作室，39岁的居民郭利敏高兴地说。

“在家门口就能找到工作，既能挣工资，又不耽误照顾孩子。”23日上午，在洛阳市涧西区重庆路一社区的“蚂蚁工坊”工作室，39岁的居民郭利敏高兴地说。

“蚂蚁工坊”是重庆路一社区针对辖区居民设立的就业帮扶项目，于当日正式启动。洛报融媒记者在现场看到，“蚂蚁工坊”工作室的面积虽然不大，但是整理得很干净，几位居民拿着工具围坐在桌子旁，正跟着居民孟静静学习零件打磨基本操作手法。“用刀片刮的时候要仔细一点，不要伤到手。”孟静静一边示范，一边认真讲解。

重庆路一社区管辖范围多为老旧小区，有不少中青年就业困难人员，有的因为照顾家庭和看管孩子无法外出工作，有的没有一技之长找不到工作，导致家庭经济压力较大。社区工作人员在入户走访中了解到这一情况后，多方联系对接，希望在社区打造一个帮助就业困难人员增加收入的平台，实现家门口就业。8月，重庆路一社区和洛阳一家企业成功对接，对方负责培训，将一部分简单的手工任务交给居民完成，对于检验合格的产品计件结算工资，时间相对灵活，劳动强度低。经过半个月的学习，孟静静和另外一位居民已经掌握了操作方法，在完成工作人员的同时负责培训其他居民。

为什么要起名“蚂蚁工坊”？重庆路一社区相关负责人说，送技能、助就业是“蚂蚁工坊”工作室的目标，这个名字是鼓励大家像蚂蚁一样勤劳、团结，用双手一点一点地改变生活。目前，“蚂蚁工坊”已有首批5位人员在岗，平均年龄35岁。下一步，社区将围绕“五星”支部创建活动，积极对接和引入更多企业，丰富“蚂蚁工坊”就业帮扶项目的种类，扩大居民受助面，争创“宜业兴业星”。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 吕燕)