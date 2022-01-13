祝贺！洛阳市3位青年获全国表彰

23日，记者从共青团洛阳市委获悉，共青团中央、人力资源社会保障部联合印发《关于命名表彰第21届全国青年岗位能手的决定》，命名表彰900名全国青年岗位能手及标兵，洛阳市3人获“全国青年岗位能手”荣誉称号。
23日，记者从共青团洛阳市委获悉，共青团中央、人力资源社会保障部联合印发《关于命名表彰第21届全国青年岗位能手的决定》，命名表彰900名全国青年岗位能手及标兵，洛阳市3人获“全国青年岗位能手”荣誉称号。
23日，记者从共青团洛阳市委获悉，共青团中央、人力资源社会保障部联合印发《关于命名表彰第21届全国青年岗位能手的决定》，命名表彰900名全国青年岗位能手及标兵，洛阳市3人获“全国青年岗位能手”荣誉称号。
具体名单如下：
徐侠剑 中信重工机械股份有限公司矿研院加工工艺所副所长
杨兴一 洛阳机车高级技工学校学生
李闯 河南省消防救援总队洛阳支队特勤大队二站装备技师
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张宇果）
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