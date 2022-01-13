25日晚央视《探索发现》，为您揭秘龙门石窟奉先寺的故事

23日，记者从龙门石窟研究院获悉，25日20时42分，央视十套《探索·发现》栏目将播出纪录片《揭秘龙门石窟奉先寺》，为您解读这座代表了中国唐代雕塑艺术的最高成就、被称为东方佛教艺术典范的洞窟。

23日，记者从龙门石窟研究院获悉，25日20时42分，央视十套《探索·发现》栏目将播出纪录片《揭秘龙门石窟奉先寺》，为您解读这座代表了中国唐代雕塑艺术的最高成就、被称为东方佛教艺术典范的洞窟。

奉先寺位于龙门西山南部山腰，原名“大卢舍那像龛”，是龙门石窟开凿规模最大的摩崖像龛。其坐西面东，东西进深约38.7米，南北宽约33.5米。其规模宏伟，气势雄壮，是洛阳乃至河南的名片。

2021年12月，龙门石窟奉先寺大型保护工程正式开工。本次工程是20世纪70年代奉先寺进行保护修复工程以来，首次进行的大型保护工程。得益于工程的开展，考古人员50年来第一次有机会借助脚手架，对奉先寺造像进行近距离的考古调查。在此过程中，收获了不少考古新发现。比如，卢舍那大佛额头发现有贴金残留，多个造像表面彩绘残留，文殊、普贤菩萨造像眼珠为琉璃材质等。这些内容都将在纪录片中为您展示。

节目将于26日6时42分、9时17分重播，敬请关注。(洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇 通讯员 高俊苹 文/图)