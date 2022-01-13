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洛龙区已建成社区养老服务设施154个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 16:38

　　今天上午，记者在洛龙区安乐街道狮子桥社区养老服务中心看到，不少老人正在这里休闲。“很方便！”“有人聊天很高兴。”“舒服得很。”……问起在社区养老服务中心的体验如何，老人们纷纷这样回答。

　　记者从洛龙区创建办了解到，作为推进养老服务进社区的重要举措，社区养老服务中心的提质建设为更多老人在家门口畅享贴心服务提供了硬件基础。截至目前，洛龙区已建成社区养老服务设施154个(含街道综合养老服务中心)，其中城市社区养老服务中心49个，按照社区养老服务中心不小于500平方米的建设标准实现全覆盖；创建A级以上社区养老服务设施5个。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 高亚辉 史静鸽 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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