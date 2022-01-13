河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段迎来越冬候鸟

“看，是灰鹤，还有白琵鹭，今年这么早就来了！”23日，在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段，科研监测人员监测到部分候鸟已经到来我市越冬，此次发现的鸟类系国家二级保护动物。

“看，是灰鹤，还有白琵鹭，今年这么早就来了！”23日，在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段，科研监测人员监测到部分候鸟已经到来我市越冬，此次发现的鸟类系国家二级保护动物。

在保护区，灰鹤正在悠闲的散步，远处的6只白琵鹭时而低头，将嘴探入黄河水中搜寻食物。

据悉，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段是冬候鸟的重要越冬地，每年都会有大量候鸟前来栖息越冬，当日看到的珍稀候鸟灰鹤和白琵鹭为近年来到达孟津黄河湿地最早的一次。

随着河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段生态环境持续向好，生物多样性显著增加，黄河湿地保护区已成为鸟类的乐园，目前保护区共记录到鸟类310种，其中国家一级保护动物14种，国家二级保护动物54种，鸟类数量达15万余只。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 王艳杰 通讯员 郭准 邢政伟 文/图)