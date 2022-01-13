“河洛风采迎盛世”洛阳市摄影展开展

23日，“河洛风采迎盛世”洛阳市摄影展在洛阳市文化馆开展。
23日，“河洛风采迎盛世”洛阳市摄影展在洛阳市文化馆开展。
23日，“河洛风采迎盛世”洛阳市摄影展在洛阳市文化馆开展。
“河洛风采迎盛世”洛阳市摄影展由洛阳市文化广电和旅游局主办，洛阳市文化馆承办，通过面向社会广泛征集，最终选出参展作品80余幅，涵盖自然风光、风景名胜、历史古迹、文化遗产、建设成就、百姓生活、风俗民情、生态文明等，集中宣传我市的黄河文化、红色革命文化、优秀传统文化、民间民俗特色、特色旅游资源等“河洛风采”。
本次摄影展将持续至10月12日，展览期间面对市民免费开放。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)
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