今日开幕！奇境栾川惊艳亮相

9月23日，2022河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕，栾川展馆在本届博览会上惊艳亮相。栾川展馆以“休闲到栾川，享受慢生活”为主题，主要分为三个板块进行展示，迎来了众多参会人员深入了解与体验。

9月23日，2022河洛文化旅游节暨第五届中原国际文化旅游产业博览会在洛阳会展中心开幕，栾川展馆在本届博览会上惊艳亮相。栾川展馆以“休闲到栾川，享受慢生活”为主题，主要分为三个板块进行展示，迎来了众多参会人员深入了解与体验。

百村千宿板块以抢抓民宿经济“新风口”，助力乡村振兴“大战略”为主题，用优质的土地房屋资源、配套的支持政策、完善的专班服务面向全国招募民宿投资人、运营者、设计师、配套产业供应商，成为关注的焦点，大家纷纷表示会进行实地洽谈并报名，据悉，自招募计划开展以来已有800余人报名。板块内还设置了非遗进民宿展区，集中展示了茶道、香道、柿染、蓝染等传统文化技艺，现场可以沉浸式体验制作全过程。