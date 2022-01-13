老城区发现1例初筛阳性感染者

9月22日，我区对宏进市场重点人员核酸检测中，发现1例初筛阳性感染者，我区立即启动应急机制，迅速开展流调、检测、隔离、消杀等相关工作。

9月22日，我区对宏进市场重点人员核酸检测中，发现1例初筛阳性感染者，我区立即启动应急机制，迅速开展流调、检测、隔离、消杀等相关工作。 关于我区发现1例初筛阳性感染者的通告 9月22日，我区对宏进市场重点人员核酸检测中，发现1例初筛阳性感染者，我区立即启动应急机制，迅速开展流调、检测、隔离、消杀等相关工作。现将有关情况通报如下： 该感染者为男性，系山西货车司机，自新疆来洛送货。 其在洛活动轨迹： 9月21日：14：44从洛阳孟津站下高速后，15：32以后先后到宏进市场李记滋补烩面用餐，宏进市场门口等候过磅，随后进入宏进市场卸货，18：52入住森林氧吧主题酒店，19：03到宴奴饺子馆用餐，19：21洛派烟酒茶海参店购物后返回入住酒店，未再外出。 9月22日：上午9：00宏进市场采样点进行核酸采样后，到民康大药房购药，Onebaobao包子店买早餐，10：00返回入住酒店休息，未再外出。 目前，已按照《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》的要求，对排查出的密接和次密接人员落实相应管控措施。同时，在老城区重点范围内开展全员核酸检测。 请广大群众对照以上活动轨迹，如有轨迹交集或时空重合，请立即向社区报备，保持静态居家，自觉配合社区和医务人员进行上门核酸采样等工作，并主动落实疫情防控要求，及时关注官方权威信息，不信谣、不传谣、不造谣。 洛阳市老城区新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年9月23日