疫苗接种费医保报销吗？洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：听说，医保最新政策允许预防性疫苗接种费用使用家庭医保账户共济，请问是否属实？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：听说，医保最新政策允许预防性疫苗接种费用使用家庭医保账户共济，请问是否属实？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：接种二类疫苗的费用，是否在医保支付范围？
医疗保障局回复： 《洛阳市职工基本医疗保险门诊共济保障机制实施细则》第十七条规定：个人账户不得用于公共卫生费用、体育健身或养生保健消费等不属于基本医疗保险保障范围的支出。预防性疫苗及接种费用等疾病预防控制项目属于公共卫生范围，不纳入医保支付范围。
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