洛阳未来一周多云天气较多 早晚温差大

洛阳今天多云间晴天，西北风4级左右转偏北风2级到3级，气温14℃到22℃。

今天，我们将迎来秋分节气，意味着收获满满、瓜果飘香的金秋季节已经来临。此时节，一年秋意浓，十里桂花香。

和春分一样，在秋分这一天，昼与夜、寒与暑、阴与阳，都是平分的，处于均衡状态。不同的是，春分平分了春季，从春分开始，北半球白天越来越长，阳气转盛，天气越来越热。秋分则恰恰相反，它平分了秋季，从此开始，北半球白天越来越短，阴气转浓，天气也变得越来越凉。

2018年国家把秋分定为中国农民丰收节，今年9月23日将迎来第五个中国农民丰收节。秋分时节，我国大部分地区开始秋收、秋耕、秋播的三秋忙碌，处处洋溢着丰收的喜悦。

昨天，省气象台预计，本周第二轮冷空气已开始影响我省，大风、降温接踵而至，预计昨夜到今天全省会刮起4级左右大风，阵风6级到7级，同时气温也较前期下降4℃到6℃，不仅白天凉意渐浓，夜间的气温也更低，请大家注意做好保暖工作。

来看下我市的天气情况。市气象台根据气象资料分析，未来几天云系较多，早晚温差较大；27日受高空槽前西南气流及中低层切变线的共同影响，我市有一次降水天气过程。

具体预报如下

●今天：多云间晴天，西北风4级左右转偏北风2级到3级，气温14℃到22℃。

●明天：阴天间多云，南部局地有阵雨，气温13℃到24℃。

●25日：多云到晴天，气温12℃到27℃。

●26日：晴天转多云，夜里多云转阴天，气温13℃到28℃。

●27日：阴天有小雨，南部山区有中雨，气温17℃到20℃。

●28日：阴天到多云，部分地区小雨转多云，气温15℃到25℃。

●29日：多云间晴天，气温13℃到28℃。