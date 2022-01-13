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洛阳博物馆开展研学进校园活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:51

　　昨日下午，洛阳博物馆“做大学校 讲好故事”系列研学活动的第一堂课《初识洛阳博物馆》在洛阳市实验小学“花儿剧场”开课。

　　为了进一步发挥洛阳博物馆的社会教育职能，加深馆校间的合作，丰富中小学生课后延时服务内容，洛阳博物馆与洛阳市实验小学共同开展了“做大学校 讲好故事”研学进校园系列活动。活动采用“历史小课堂”的形式，每月一个主题，通过知识讲解、游戏互动、手工体验等教学活动，将历史文化和文物保护知识带进校园。

　　现场，洛阳博物馆研学导师从洛阳博物馆的建筑设计理念、外观特点等入手，带领学生初步认识中国古建筑中的“阙楼”，了解“鼎”字的演变和青铜鼎的文化意义，感受万国来朝的盛唐气象，勾勒出十三朝古都洛阳的都城发展轨迹。活动结束后，同学们纷纷表示收获颇丰，不仅加深了对家乡洛阳的热爱，还增强了对中华文明悠久历史的认识。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 魏薇)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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