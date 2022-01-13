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女婿辞去北京工作 来洛照顾岳父岳母
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:53

高梓博与岳父岳母合影

　　昨日上午，在涧西区重庆路二社区一栋居民楼里，43岁的高梓博正在收拾床铺。“妈，被子不能这么堆成团儿。”他边说边麻利地将被褥归置好。

　　5年前，高梓博辞去北京一家知名医院中医骨科医生的工作；3年前，他带着孩子来洛居住，原因只有一个：全身心地照顾生病的岳父岳母。

　　他回洛探亲，遇到岳父突然发病

　　记者见到高梓博时，发现他身上有着明显的特点：严谨、耐心。从小在北京生活的他，说起话来京味儿十足。提起岳父第一次发病的经历，他记得清清楚楚。“2019年4月15日，我从外地回北京，坐飞机到郑州后，打算回洛阳住几天，陪陪两位老人。”高梓博说。

　　高梓博刚走进小区，就看到岳母站在大门口等着他，岳父慢悠悠地落在后面。“我一见老爷子走路的样子就慌了，老人半边身子倾斜，走路不稳，这是典型的脑梗死前兆。”从医多年，高梓博判断出岳父潜在的疾病风险，一边喊着“爸，您别走了”，一边快步上前搀扶岳父。

　　高梓博把行李放回家，想带着岳父到医院检查，但被岳父拒绝。“我最近颈椎有点儿疼，休息两天就好了。”老人脾气倔，不听女婿的劝。无奈之下，高梓博通过电话与在北京工作的妻子联系，让妻子劝说老人尽快就医。

　　第二天下午，高梓博的岳父突然大小便失禁，左边身子没有知觉，两手颤抖。他赶紧将岳父送到医院，后经诊断，岳父患的病为脑梗死。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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