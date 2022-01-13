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洛阳推动黄河流域生态保护和高质量发展战略落地见效 突出惠民利民
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:37

　　九曲黄河滔滔向东，穿越河洛大地，创造了宝贵的生态、经济价值。

　　洛阳作为黄河流域重要节点城市，近年坚持生态优先、绿色发展，坚持重在保护、要在治理，推动黄河流域生态保护和高质量发展战略落地见效，让黄河成为惠民利民的生态河、幸福河。

　　打造生态廊道，带动沿黄发展

　　9月底，天高云淡。312省道带着一路斑斓色彩进入新安县正村镇，与碧水如练的黄河并行不悖。

　　近年，我市坚持规划引领、分区分段推进、提升绿化品质、注重综合效益，依托新建、改建道路，多措并举提高沿黄绿化率，打造以旅游交通为主，兼顾沿线基础通行功能，风光秀丽、效益明显的沿黄生态廊道。

　　新安县正村镇石泉村，北距黄河约2公里，村中地势起伏大，植被覆盖率高，散落在山间的农家小院掩映于绿树繁花之间。与村中的田园风光不同，村外山顶则是另一番景象——行道树、指示牌、水泥台阶、凉亭、水池、公厕，还有随处可见的商贩……近年，依托黄河，这里成为“大河田园”乡村旅游度假区的核心地带。借助项目带动，让乡村绿水青山成了造福群众的金山银山。

　　按照规划，到今年年底，我市黄河主河道沿线荒山绿化、黄河主河道防护林带建设、黄河支流沿线荒山绿化、小浪底库区绿化提升、产业富民等工程将基本完成，形成西接三门峡、东连郑州的沿黄生态廊道，让沿黄“绿廊”连成片、沿黄“绿色”成屏障。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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