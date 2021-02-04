关于薛雪玲等4名同志拟任职的公示

现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：薛雪玲，女，汉族，1970年3月生，大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委组织部副部长，拟任市直部门正职。
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：薛雪玲，女，汉族，1970年3月生，大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委组织部副部长，拟任市直部门正职。
现将经市委研究的拟任职干部情况公示如下，请予监督：
薛雪玲，女，汉族，1970年3月生，大学学历，中共党员，现任中共洛阳市委组织部副部长，拟任市直部门正职；
王少波，男，汉族，1968年12月生，中央党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市纪律检查委员会常委、中共洛阳市纪律检查委员会洛阳市监察委员会组织部部长，拟任市直部门正职；
王红军，男，汉族，1974年1月生，大学学历，中共党员，现任中共伊川县委委员、常委、组织部部长，三级调研员，拟任市直部门正职；
李彩民，男，汉族，1971年12月生，省委党校大学学历，中共党员，现任中共洛阳市西工区委委员、常委、副书记，拟任市直部门正职。
公示期限：2022年9月23日—2022年9月29日
监督电话：0379—12380
中共洛阳市委组织部
2022年9月22日
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605