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中原环保世纪行活动组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:25

　　19日，省人大常委会办公厅一级巡视员高欣带领中原环保世纪行活动组来洛，开展“以习近平总书记重要讲话精神为指引——沿黄行 看巨变”主题集中采访活动。来自新华社、法治日报、中国环境报、河南日报、河南广播电视台等新闻单位的媒体代表，聚焦洛阳在推动黄河流域生态保护和高质量发展中的生动实践开展宣传报道。

　　省人大常委会环境与资源保护工作委员会副主任胡东利，市人大常委会党组副书记、副主任王琰君等参加相关活动。

　　活动组来到新安县，实地察看了沿黄生态廊道大河田园段和大河田园农文旅融合示范区，详细了解沿黄生态保护、农村环境整治和乡村振兴工作。在孟津区中石化洛阳分公司、沿黄生态廊道白鹤段，活动组围绕企业“三大改造”、沿黄湿地“清四乱”、农村环境整治等工作，进行了实地调研和集中采访。

　　近年，我市认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略为牵引，坚持重在保护、要在治理，坚持生态优先、绿色发展，统筹抓好黄河干流和全市域综合治理，统筹抓好生态保护和经济社会发展，产业结构逐步实现绿色转型，沿黄生态环境得到有效恢复，乡镇农村生活环境持续提升，乡村振兴的文化内核更加丰富、产业支撑更加有力，为实现黄河流域高质量发展做出了突出贡献、提供了宝贵经验。来洛观摩采访的媒体代表在高度评价的同时，纷纷表示将充分运用新媒体、新手段，多角度进行宣传报道，充分展现洛阳黄河流域生态保护和高质量发展的新面貌、新亮点、新经验。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 梁火砺 王亮)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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