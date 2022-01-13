聚焦短板弱项 务求改革实效 确保国企改革三年行动高质量收官

21日，我市召开国企改革三年行动推进会，通报全市国企改革三年行动进展情况，部署下一步工作重点。

21日，我市召开国企改革三年行动推进会，通报全市国企改革三年行动进展情况，部署下一步工作重点。

会议透露，截至目前，我市国企改革三年行动主体任务已基本完成，全市国企改革工作持续走在全省前列，在2021年度全省国企改革三年行动评估中被评为A级。我市在全省地级市中率先推动重组整合，将市属15家国有企业整合为4家，形成城市建设、先进制造、文旅融合和公共交通“3+1”市属国资布局板块。市国资委建立了外部董事人才库，市属各级企业董事会实现应建尽建。经理层任期制和契约化管理实现全覆盖，466名经理层成员全部完成“两书一协议”签订。市属企业“四制”改革全面铺开，3家集团完成中层全员竞聘上岗。市场化转型步伐加快，国晟集团获得AAA信用评级，洛轴混改稳步推进，成功引入郑煤机等6家优质战略投资者。国有资本投资运营公司改革试点成效显著，国宏集团试点经验在全省推广。

会议指出，当前，国企改革三年行动已经进入决战决胜全面收官的关键阶段。各企业、各县区要把补短板强弱项、务求改革实效作为推动改革三年行动高质量收官的发力点，聚焦公司治理、市场化机制、转型发展、主责主业、专业化运营、体系化监管等重点，持续深化改革攻坚，确保国企改革三年行动高质量收官。

市委常委、副市长梁庆参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 陈君红)