新时代党报成就展（线上展）引发热烈反响

连日来，由中宣部(国家新闻出版署)指导、中国报业协会主办的新时代党报成就展(线上展)在我市新闻宣传系统引发热烈反响。

连日来，由中宣部(国家新闻出版署)指导、中国报业协会主办的新时代党报成就展(线上展)在我市新闻宣传系统引发热烈反响。

该展览主要分为“新时代党报图文展区”“新时代党报优秀版面展区”“党报老报纸展区”“党报人风采展区”“党报人书画展区”5个部分，展示了人民日报社、新华通讯社、解放军报社等中央新闻单位以及部分行业报、全国各地党报的历史沿革、基本情况、媒体融合发展成果。该展览还遴选出党的十八大以来近200个党报优秀版面，展示了党的不同历史时期的100份老报纸图片，简要介绍了百余年来尤其是进入新时代后党报系统涌现出的100余位优秀报人。

新时代党报成就展在人民网、中国文明网和国家新闻出版署网站同步上线，持续至今年年底，大家可通过电脑或手机访问线上展馆。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)