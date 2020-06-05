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全力抓好“三秋”生产和秸秆禁烧 聚焦“小切口”做好乡村振兴大文章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:25

　　21日，在收听收看全省“三秋”生产暨秸秆禁烧工作电视电话会议后，我市接着召开会议，对“三秋”生产和乡村振兴重点工作进行再部署再强调，确保收好秋、种好麦，确保农村供排水一体化和垃圾分类、牛羊产业发展、党群服务中心便民功能拓展等重点工作落地落实。

　　市委常委、秘书长王军出席并讲话。会议指出，要坚决扛稳粮食安全重任，坚持领导带头，转变工作方式，充分调动乡村干部积极性，学习农业知识，下沉田间地头，悉心做好指导，统筹抓好秋粮收获、粮食减损、适墒播种等工作，全力夺取全年粮食好收成，打牢明年夏粮丰收基础。要抓好秸秆禁烧，严格督导奖惩，用好人防技防手段，坚持抓早抓小抓快，不断提高综合利用水平。

　　就做好乡村振兴重点工作，会议强调，要把落实市委乡村振兴“151”工作举措与“五星”支部创建结合起来，聚焦“小切口”，力求大突破，不断开创乡村振兴新局面。要突出抓好农村供排水一体化和垃圾分类“二次四分法”推广，月底前拿出县域工作方案，科学规划布局，用好政策性金融，完善水费收缴机制，持续改善人居环境。要突出抓好牛羊产业发展，因地制宜推动扩群增量，有效带动农民增收。要突出抓好农村党群服务中心服务功能拓展，落实办公空间最小化、服务空间最大化的要求，按照“七个有”标准，着力把党群服务中心打造成群众愿去想去的服务中心、活动中心和交流中心。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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