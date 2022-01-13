22日，全市乡村运营工作推进会召开，认真落实全省乡村建设工作推进会议精神和市委部署要求，听取各县区工作情况汇报和乡村运营商意见建议，盘点工作、交流经验，部署乡村运营重点任务。

22日，全市乡村运营工作推进会召开，认真落实全省乡村建设工作推进会议精神和市委部署要求，听取各县区工作情况汇报和乡村运营商意见建议，盘点工作、交流经验，部署乡村运营重点任务。

市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。会议指出，以乡村运营为抓手推动乡村建设，关键在于把乡村与市场联系起来，以市场力量盘活乡村资源，既促进乡村建设，又发展乡村产业，有效带动农民和村集体持续增收。一年来，全市坚持“抓两头带中间”，以“达标村”创建为重点，以“精品村”创建为引领，强化工作统筹，引育运营团队，有效推动乡村建设和产业发展提质增效，同时也存在推进不平衡、利益联结不紧密等问题。下一步，各级各部门要提高政治站位，进一步厘清乡村运营与乡村建设的关系内涵，压实责任、凝聚合力、狠抓落实，推动乡村运营取得扎实成效。

会议强调，要加大推进力度，坚持目标导向、问题导向，按照乡村建设考评体系，扎实做好乡村规划编制、农村供排水一体化建设等工作，用好政策性金融支持，确保完成年度“达标村”“精品村”创建任务。要把握重点任务，把乡村产业发展作为检验乡村运营效果的第一标准，引导运营商整合乡村资源，充分对接市场，促进乡村产业发展。要强化务实作风，健全工作机制，完善竞争性创建、考核评价、宣传推介等制度机制，优先在支部有战斗力、群众有积极性的村开展乡村运营，科学确定考核重点指标，注重用好新媒体传播，不断提升乡村运营水平。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)