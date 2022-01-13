洛阳市委第五巡察组让巡察发现问题整改工作前移 使巡察成效快速得到体现

“现在，可以放心地穿着皮鞋上街了。”21日上午，在老城区邙山街道苏滹沱社区，不少居民围坐在一起聊天，指着脚下新修的道路，由衷地发出感慨。

“现在，可以放心地穿着皮鞋上街了。”21日上午，在老城区邙山街道苏滹沱社区，不少居民围坐在一起聊天，指着脚下新修的道路，由衷地发出感慨。

苏滹沱社区位于王城大道北段，这些年，因为社区道路年久失修，造成了“晴天灰尘四起，雨天泥泞不堪”的景象，成为群众的一块心病。

今年8月初，市委第五巡察组进驻老城区开展乡村振兴工作专项巡察，在深入基层走访时，苏滹沱社区居民向巡察组反映了上述问题。

群众利益无小事，一枝一叶总关情。巡察组在充分掌握相关情况后，第一时间向老城区委进行了反馈，要求尽快解决这一群众急难愁盼问题。

在巡察组的大力推动下，老城区积极筹措资金，以最快的速度完成了整改。如今，苏滹沱社区的道路整修一新，环境干净整齐，群众出行方便。

今年8月初，十二届市委第二轮巡察工作启动，市委第五巡察组负责对涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区等6个都市核心区的乡村振兴工作开展专项巡察。

“巡察过程中，我们突出与被巡察党组织‘同题共答’工作理念，着力在‘凝聚共识、找准问题、推动整改’上形成合力，推动巡察组与被巡察党组织步调一致、同向发力、同频共振，有效提升巡察质效。”市委第五巡察组组长郝爽说。

据了解，市委第五巡察组瞄准关系群众切身利益的突出问题，在都市核心区分别召开6次边巡边改推进会，与被巡察党组织加强沟通、凝聚共识，督促立行立改、边巡边改。这一举措的实施，打破了以往“反馈之后再整改”的模式，让巡察发现问题整改工作前移，使巡察成效快速得到体现。

边巡边改，立竿见影。类似的故事，还有很多。

8月18日，市委第五巡察组伊滨分组接到群众反映，称李村镇雷村社区存在部分占用集体土地的违章建筑未予拆除。为此，巡察组立即组织人员开展实地走访，经查，雷村社区共有应拆未拆违章建筑11处。8月22日，伊滨分组向伊滨区下发了整改通知书，指出发现的违建问题，要求立行立改并深入查摆在“三清两建”方面存在的问题。之后，伊滨区对拆除工作作出部署，于8月29日对违章建筑全部拆除完毕。

据介绍，乡村振兴专项巡察期间都市核心区共自查出8个方面83个问题，下发13份整改通知书。截至9月20日，72个问题和13个立行立改事项已整改完毕。

“巡是方法，改是目的。边巡边改，就是要督促被巡察单位马上‘行’，立即‘改’，让巡察成效立竿见影，充分彰显巡察监督的政治性和人民性，切实提升群众的获得感、幸福感、安全感。”郝爽说。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 杨智伟 汤功飞)