洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市委第五巡察组让巡察发现问题整改工作前移 使巡察成效快速得到体现
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:25

　　“现在，可以放心地穿着皮鞋上街了。”21日上午，在老城区邙山街道苏滹沱社区，不少居民围坐在一起聊天，指着脚下新修的道路，由衷地发出感慨。

　　苏滹沱社区位于王城大道北段，这些年，因为社区道路年久失修，造成了“晴天灰尘四起，雨天泥泞不堪”的景象，成为群众的一块心病。

　　今年8月初，市委第五巡察组进驻老城区开展乡村振兴工作专项巡察，在深入基层走访时，苏滹沱社区居民向巡察组反映了上述问题。

　　群众利益无小事，一枝一叶总关情。巡察组在充分掌握相关情况后，第一时间向老城区委进行了反馈，要求尽快解决这一群众急难愁盼问题。

　　在巡察组的大力推动下，老城区积极筹措资金，以最快的速度完成了整改。如今，苏滹沱社区的道路整修一新，环境干净整齐，群众出行方便。

　　今年8月初，十二届市委第二轮巡察工作启动，市委第五巡察组负责对涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区等6个都市核心区的乡村振兴工作开展专项巡察。

　　“巡察过程中，我们突出与被巡察党组织‘同题共答’工作理念，着力在‘凝聚共识、找准问题、推动整改’上形成合力，推动巡察组与被巡察党组织步调一致、同向发力、同频共振，有效提升巡察质效。”市委第五巡察组组长郝爽说。

　　据了解，市委第五巡察组瞄准关系群众切身利益的突出问题，在都市核心区分别召开6次边巡边改推进会，与被巡察党组织加强沟通、凝聚共识，督促立行立改、边巡边改。这一举措的实施，打破了以往“反馈之后再整改”的模式，让巡察发现问题整改工作前移，使巡察成效快速得到体现。

　　边巡边改，立竿见影。类似的故事，还有很多。

　　8月18日，市委第五巡察组伊滨分组接到群众反映，称李村镇雷村社区存在部分占用集体土地的违章建筑未予拆除。为此，巡察组立即组织人员开展实地走访，经查，雷村社区共有应拆未拆违章建筑11处。8月22日，伊滨分组向伊滨区下发了整改通知书，指出发现的违建问题，要求立行立改并深入查摆在“三清两建”方面存在的问题。之后，伊滨区对拆除工作作出部署，于8月29日对违章建筑全部拆除完毕。

　　据介绍，乡村振兴专项巡察期间都市核心区共自查出8个方面83个问题，下发13份整改通知书。截至9月20日，72个问题和13个立行立改事项已整改完毕。

　　“巡是方法，改是目的。边巡边改，就是要督促被巡察单位马上‘行’，立即‘改’，让巡察成效立竿见影，充分彰显巡察监督的政治性和人民性，切实提升群众的获得感、幸福感、安全感。”郝爽说。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 杨智伟 汤功飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 中国农民丰收节洛阳市庆祝活动将于23...
  • “东方红”氢能源燃料电池洗扫车研发...
  • 女婿辞去北京工作 来洛照顾岳父岳母
  • 老城区发现1例初筛阳性感染者
  • 洛阳市委召开社区体育公园建设工作推进会
  • 迎新啦！驻洛高校2022级新生正式入校
  • 孟津区举行中国农民丰收节庆祝活动【...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 古代也有“丰收节” 看看古人如何庆丰收
  • 世界无车日，洛阳市民低碳环保绿色出...
    		•
    百姓呼声
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    工作变更，住房公积金如何办理账户转移
    精彩图片
    打造高端产业社区 助推...
    第五届中原国际文化旅...
    “东方红”氢能源燃料...
    孟津区举行中国农民丰...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605