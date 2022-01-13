《走在焦裕禄大道上》 亮相“书香河南”首届全民阅读大会

昨日，以“书香润万家 奋进新时代”为主题的“书香河南”首届全民阅读大会在郑州国际会展中心开幕，由洛阳日报社记者撰写的《走在焦裕禄大道上》一书作为精品出版物，在阅读大会新书分享会上精彩亮相。

昨日，以“书香润万家 奋进新时代”为主题的“书香河南”首届全民阅读大会在郑州国际会展中心开幕，由洛阳日报社记者撰写的《走在焦裕禄大道上》一书作为精品出版物，在阅读大会新书分享会上精彩亮相。

1953至1962年，焦裕禄在洛阳矿山机器厂(今中信重工机械股份有限公司)工作了9年时间。焦裕禄在这片热土上，用自己的行动塑造了一名优秀共产党员的光辉形象，孕育形成了“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神。

《走在焦裕禄大道上》是一部中篇报告文学，由洛阳日报社洛报融媒记者姚国彦、李三旺、孙小蕊撰写，河南人民出版社出版发行。全书分“焦裕禄的九年洛阳岁月”和“丰碑的力量”上下两篇及附录，共8章，约两万字。该书通过一个个感人故事，生动再现了焦裕禄在洛矿工作期间的点点滴滴，以及我市在学习弘扬焦裕禄精神过程中涌现出的先进人物和典型事迹。

河南人民出版社有关负责人介绍，《走在焦裕禄大道上》分享会以“精神原点传承高地”为主题。该书的上篇重点写焦裕禄在洛矿工作期间的生动故事，展示的是焦裕禄精神的原点；下篇重点写洛阳市学习践行焦裕禄精神，突出了传承高地。

8月16日，《走在焦裕禄大道上》新书发布会在我市新华书店举行，标志着该书正式出版发行。（洛报融媒·洛阳网记者）