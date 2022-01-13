洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《走在焦裕禄大道上》 亮相“书香河南”首届全民阅读大会

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 08:14

　　昨日，以“书香润万家 奋进新时代”为主题的“书香河南”首届全民阅读大会在郑州国际会展中心开幕，由洛阳日报社记者撰写的《走在焦裕禄大道上》一书作为精品出版物，在阅读大会新书分享会上精彩亮相。

　　1953至1962年，焦裕禄在洛阳矿山机器厂(今中信重工机械股份有限公司)工作了9年时间。焦裕禄在这片热土上，用自己的行动塑造了一名优秀共产党员的光辉形象，孕育形成了“亲民爱民、艰苦奋斗、科学求实、迎难而上、无私奉献”的焦裕禄精神。

　　《走在焦裕禄大道上》是一部中篇报告文学，由洛阳日报社洛报融媒记者姚国彦、李三旺、孙小蕊撰写，河南人民出版社出版发行。全书分“焦裕禄的九年洛阳岁月”和“丰碑的力量”上下两篇及附录，共8章，约两万字。该书通过一个个感人故事，生动再现了焦裕禄在洛矿工作期间的点点滴滴，以及我市在学习弘扬焦裕禄精神过程中涌现出的先进人物和典型事迹。

　　河南人民出版社有关负责人介绍，《走在焦裕禄大道上》分享会以“精神原点传承高地”为主题。该书的上篇重点写焦裕禄在洛矿工作期间的生动故事，展示的是焦裕禄精神的原点；下篇重点写洛阳市学习践行焦裕禄精神，突出了传承高地。

　　8月16日，《走在焦裕禄大道上》新书发布会在我市新华书店举行，标志着该书正式出版发行。（洛报融媒·洛阳网记者）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 中国农民丰收节洛阳市庆祝活动将于23...
  • “东方红”氢能源燃料电池洗扫车研发...
  • 女婿辞去北京工作 来洛照顾岳父岳母
  • 老城区发现1例初筛阳性感染者
  • 洛阳市委召开社区体育公园建设工作推进会
  • 迎新啦！驻洛高校2022级新生正式入校
  • 孟津区举行中国农民丰收节庆祝活动【...
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 古代也有“丰收节” 看看古人如何庆丰收
  • 世界无车日，洛阳市民低碳环保绿色出...
    		•
    百姓呼声
    网友建议：滨河南路龙祥街口建过街天桥
    工作变更，住房公积金如何办理账户转移
    精彩图片
    打造高端产业社区 助推...
    第五届中原国际文化旅...
    “东方红”氢能源燃料...
    孟津区举行中国农民丰...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605