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中国农民丰收节洛阳市庆祝活动将于23日在偃师启幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 20:42

　　春种秋收，岁物丰成。9月23日，秋分节气，我们将迎来第五个中国农民丰收节。洛阳市庆祝活动将在偃师区首阳山森林公园拉开帷幕。这是农民自己的节日，这是展示丰收的舞台！

　　时至金秋，大地用收获回馈农民一年的辛苦劳作。河洛大地处处五谷丰登、瓜果飘香，壮美的丰收画卷斑斓多彩，喜悦的笑容洋溢在万千农民的脸上。广袤乡村面貌也焕然一新，“里子”和“面子”、“颜值”和“气质”大不一样，成为宜居宜业的美丽家园。

　　在喜迎党的二十大胜利召开的特殊历史节点，办好丰收节具有特殊重要的意义。根据活动安排，今年“中国农民丰收节”洛阳市庆祝活动秉承庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村的宗旨，以“庆丰收·迎盛会”为主题，在偃师主会场推出“1+5+1”系列庆祝活动，全面展现全市上下践行乡村振兴“151”工作举措的生动实践，充分激发农民群众以劳动创造幸福的拼劲干劲，共同汇聚全社会参与支持乡村振兴的强大合力。

　　让我们向农民致敬、为丰收礼赞，共同庆贺这个美好的节日！

　　洛阳市主会场庆祝活动亮点

　　【一个联欢舞台】

　　坚持农民主体、群众参与，举办“丰收联欢迎盛会”开幕式舞台活动，生动展现河洛“三农”幸福图景，营造喜迎党的二十大的浓厚氛围。

　　【五项主题展示】

　　●河洛农耕民俗市集。突出“农耕文明传丰收”理念，聚焦河洛农耕文明代表性内容，展示二十四节气、农具演变、传统民俗技艺等文化，开展黄河泥塑、剪纸、布鞋、大鼓制作技艺、香料制作技艺等农耕非遗展示及农创产品展销。

　　●河洛乡村丰收美食汇。突出“乡村味道品丰收”理念，以“美食”为媒，集中展示各县区特色乡村美食，并进行“洛阳十佳乡村美食”评选、洛阳乡村美食推介等，带动节庆消费。

　　●河洛农博会。突出“产销对接享丰收”理念，以县区农产品区域公用品牌为主，打造沉浸式新型农产品销售场景，邀请“三农”达人、河洛优秀带货主播现场直播带货，策划展销惠民活动，促进产销对接。

　　●乡贤返乡创业成就展。突出“实干实绩话丰收”理念，遴选优秀乡贤代表，通过“乡贤+产业”的方式进行立体推介，激发更多乡贤扎根乡村、投身农业，带动父老乡亲共同富裕。

　　●智慧“三农”展。突出“科技赋能助丰收”理念，展示现代农机、智慧农业、数字乡村、普惠金融、电商农业等新技术新业态，展望农业农村现代化美好未来。

　　【一场群众活动】

　　举办“偃师农民文化艺术节”，组织“画上村落·纸上乡愁——偃师农民画艺术展” ，营造农产品立体创意景观，开展“喜获丰收”挑粮比赛、“齐奔富裕”拔河比赛等互动体验活动，全面展示新时代农民的精神风貌。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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