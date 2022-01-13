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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 20:42

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要讲话指示精神
研究统战、“三个一批”项目建设、“五星”支部创建等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席　

　　22日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、指示精神，传达中央、省委统战工作会议精神，研究我市贯彻落实意见，安排部署“三个一批”项目建设、“五星”支部创建等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

　　会议指出，要深入学习领会习近平总书记在中共中央政治局会议上的重要讲话精神，提升政治站位，扛牢使命责任，全面贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，奋力保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，以更加扎实的工作迎接党的二十大胜利召开。要深刻把握新形势下反“四风”的规律特点和工作要求，切实转变思维方式，持续加大整治力度，确保党中央关于整治形式主义为基层减负的部署要求落到实处。要认真学习领会习近平总书记致2022全国专精特新中小企业发展大会的贺信精神，更加重视中小企业发展工作，营造良好环境，加大政策支持力度，真正把创新落到产业上，走好以创新引领发展之路。

　　就进一步做好统战工作，会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入研究新时代统战工作特点规律和薄弱环节，坚持围绕中心、服务大局，增强工作针对性实效性，不断开创我市统一战线工作新局面。要加强思想政治引领，着力做好新的社会阶层人士统战工作，扩大工作覆盖面，更好凝聚共识、凝聚人心、汇聚力量。要做好网络统战工作，让互联网成为统一战线事业发展的大平台。要促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，帮助他们践行新发展理念，弘扬企业家精神，不断增强发展信心。

　　会议听取了全市第六期“三个一批”项目梳理谋划工作情况汇报。会议指出，要始终把产业发展摆在重中之重位置，依托高新区、经开区、伊滨科技城等发展平台，细化实化十大产业集群，紧盯风口抓好招商，持续优化营商环境，完善配套设施，吸引更多头部企业落户洛阳，推动“三个一批”项目建设落实落细，不断厚植未来发展新优势。

　　会议传达了中央和国家机关基层党组织建设质量提升推进会精神，研究全市“五星”支部创建工作，审议《洛阳市创建“五星”支部引领模范机关建设实施办法(试行)》。会议指出，要把“五星”支部创建与市委乡村振兴“151”工作举措、全国文明典范城市创建统筹起来，把建强支部放在首位，把产业发展和服务群众作为核心，把“抓两头带中间”作为基本方法，推动城乡基层党建全面过硬。要以“五星”支部创建为引领推动乡村振兴重点工作落地见效，聚焦产业发展，加快种植结构调整，大力发展特色养殖产业；聚焦农村供排水一体化建设，夯实乡村建设、乡村运营基础；聚焦完善党群服务中心服务功能，着力在服务群众中密切干群关系、提升治理效能。要把“五星”支部创建机制引入机关党建，注重同“五联五促”活动结合起来，围绕机关党建特点和存在问题，科学确定创建内容和衡量评价标准，强化结果运用，更好服务发展大局。要积极探索加强企事业单位党建、非公企业党建的有效途径，全面提升各领域党组织建设水平。

　　会议审议了《关于进一步加强和规范乡镇工作的若干意见》。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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