总编一线行：青年安居乐业 洛阳风华正茂

青年，是一座城市发展的活力源泉，青年安居乐业，城市才能欣欣向荣。

青年，是一座城市发展的活力源泉，青年安居乐业，城市才能欣欣向荣。

一座座拔地而起的青年人才公寓，一座座高精尖企业汇聚成的产业园区，一条条承载创意时尚的青年街区……为真正做到吸引青年、留住青年，洛阳在城市建设中更多关注青年特点、需求和体验，全力打造青年就业创业平台，建设年轻人喜欢的新型社区，不断提升城市与青年的契合度。青年在这里创新创业，青年在这里成长成才，青年在这里安居乐业，青春梦想在这里起航远行。

22日，洛报融媒“总编一线行”活动聚焦青年友好，走进洛龙区炎黄科技产业社区等青年聚集区，体验来洛求职、创业青年的多种“福利”。

炎黄科技园

引才聚才，打造青年逐梦舞台

“洛阳给了我太多创作灵感，这里深厚的文化底蕴让我着迷。”今年25岁的沈俊杰是炎黄科技产业社区内洛阳曲线文化传播有限公司的员工，负责动画分镜、脚本的创作与设计，参与设计了以洛阳牡丹为原型的“紫二乔”IP形象。

求学在洛阳，就业在洛阳，沈俊杰与洛阳的缘分已然割舍不断。

炎黄科技产业社区内，共吸引325家各具特色的企业入驻，为来洛求职青年提供大量就业岗位，目前园区内青年员工占比达75%。

当下，洛阳驶入高质量发展“快车道”，全市科技创新步伐加快、“风口”产业蓬勃发展，为青年成长提供了广阔天地。为全方位引才、留才，我市新出台多项举措支持青年人才在洛就业创业，聚焦重点产业集群和公共服务领域建立“青年人才储备池”，进一步拓展青年人才上升空间。“十四五”期间，全市计划每年提供3万余个青年人才岗位，包括国有企业、机关事业单位、服务基层项目等，为青年提供多样化就业选择。当下，全市正依托智慧岛创新社区建设，搭建双创平台载体，为创新创业者提供高质量孵化育成服务。