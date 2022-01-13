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加快数字化转型！全省大数据发展规划多处点题洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 19:09

　　22日，记者从洛阳市工信局获悉，近日发布的《河南省大数据产业发展行动计划(2022—2025年)》，为践行数字化转型战略、加快推进全省大数据产业高质量发展做出部署，其中多处提及洛阳。

　　在统筹布局新型数据中心上，《计划》提出，要积极融入国家“东数西算”工程建设，推动郑州、洛阳培育超大型绿色数据中心集群，支持相关地方适度建设新型数据中心，打造“两核多点”发展格局。

　　在完善算力基础设施上，根据《计划》，我省将支持洛阳等地建设智能计算中心，搭建公共算力服务平台，推动全省算力资源共享与算力设施协同。

　　在加快建设融合基础设施上，我省将加快洛阳等地工业互联网标识解析二级节点建设，支持具备条件的省辖市、龙头企业建设工业互联网标识解析二级节点，同时加快推动交通设施智能化改造，打造一批智慧道路，建设一批国家级智能化仓储物流示范基地，推动能源网络信息系统互联互通和数据共享。

　　近年，围绕大数据产业发展，洛阳积极落实数字化转型战略，不断加快互联网、大数据、5G技术与制造业融合应用，建成全省首个工业互联网标识解析二级节点，并在省内率先实现5G网络中心城区连续覆盖、乡镇及农村热点地区全覆盖。全市重点打造的洛阳大数据产业园，现已具备完整的大数据开发和应用产业链条，构建了集采集、存储、分析、算法、应用于一体的综合产业体系，园区迄今共为全国超过200万家企业、超过10亿人次提供数字服务。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 翟芳芳 栗擎）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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