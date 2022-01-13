邀请函丨书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动即将开幕，精彩活动邀您参加！

书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动是洛阳市贯彻落实省委关于加快建设书香河南部署要求，进一步深化书香洛阳建设、擦亮书香洛阳城市品牌，精心组织开展的主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动，旨在全面展示书香洛阳建设成效和特色亮点，进一步在全市上下掀起“爱读书、读好书、善读书”热潮。

书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动是洛阳市贯彻落实省委关于加快建设书香河南部署要求，进一步深化书香洛阳建设、擦亮书香洛阳城市品牌，精心组织开展的主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动，旨在全面展示书香洛阳建设成效和特色亮点，进一步在全市上下掀起“爱读书、读好书、善读书”热潮。 “书香润万家，奋进新时代”

书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动，

即将开幕。 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动是洛阳市贯彻落实省委关于加快建设书香河南部署要求，进一步深化书香洛阳建设、擦亮书香洛阳城市品牌，精心组织开展的主题鲜明、内容丰富、形式多样的全民阅读活动，旨在全面展示书香洛阳建设成效和特色亮点，进一步在全市上下掀起“爱读书、读好书、善读书”热潮。 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动

有哪些看点和亮点呢？

小编为大家带来精彩活动预告

一起来看看吧 ●河南书展洛阳分展 开幕式当天，在隋唐大运河文化博物馆同步举办河南书展洛阳分展，集中展览3天以上。同时，在我市各公共图书馆、农家书屋、新华书店、城市书房等开展展示展销活动。 ●群众性读书活动和评选 活动期间，重点开展第二届书香洛阳“牡丹杯”经典诵读大赛、“小小领读者 点亮中国心”朗诵大赛、“书香润万家 奋进新时代”诗歌朗诵会等3场经典诵读活动。 各县区广泛组织群众性读书活动，结合实际开展“最美读书人”“书香之家”等评选，营造浓厚阅读氛围，进一步擦亮书香洛阳城市品牌。 ●黄河文化读书月主题阅读 在我市各公共图书馆、新时代文明实践中心、文化馆、文化站、新华书店等，开展以黄河文化为主题的读书月活动。 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动，

邀您一起，品味书香，

共享阅读的无限乐趣。