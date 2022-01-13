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洛龙区龙祥社区、龙富社区等社区农贸市场有望“超市化”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 19:10

　　自从家门口的社区便民商超开业后，家在洛龙区龙瑞B区的居民李济民就几乎再也没有去别处买过菜。“离家近、菜品好，价格也便宜！”指着货架上的新鲜蔬菜，李济民笑着说。

　　如今，像李济民一样不出小区大门，就能享受到便捷公共服务的居民已越来越多。记者从洛龙区创建办了解到，今年以来，洛龙区加快推进公共服务进社区，不断提升社区生活品质，打通便民利民的“最后一公里”。除不断将文化进社区、体育进社区、养老服务进社区等走实走深外，洛龙区还着力推进“物业服务”进社区、商超及农贸市场进社区等相关工作。

　　“截至目前，全区城市社区物业管理工作已经实现全覆盖。”洛龙区委宣传部副部长、创建办主任李国伟介绍，洛龙区无主管的老旧小区及安置社区共55个，目前正在推进物业管理全覆盖工作，其中已完成25个无主管小区专业化物业公司进驻，在龙瑞B区试点引进的便民商超，目前也取得了不错的效果，接下来，计划对龙祥社区、龙富社区等内的农贸市场启动农改超建设工程，建成后辖区群众日常购物将更加便利。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 高亚辉 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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