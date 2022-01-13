今年以来，洛龙区117个小区完成老旧小区改造

污水管网、沥青路面、太阳能路灯……今天上午，记者在洛龙区安乐街道军屯社区看到，在完成老旧小区改造后，这里已旧貌换新颜，处处透露着文明气息。
污水管网、沥青路面、太阳能路灯……今天上午，记者在洛龙区安乐街道军屯社区看到，在完成老旧小区改造后，这里已旧貌换新颜，处处透露着文明气息。
污水管网、沥青路面、太阳能路灯……今天上午，记者在洛龙区安乐街道军屯社区看到，在完成老旧小区改造后，这里已旧貌换新颜，处处透露着文明气息。
军屯社区只是洛龙区老旧小区提质的一个缩影。记者从洛龙区创建办了解到，今年以来，洛龙区对照各项创建测评标准，加快补齐城市建设短板，围绕交通枢纽建设、城市风貌提升、青年安居乐业、社区文明创建、城市治理“五大工程”，完善居民身边的文化、体育、养老等公共服务设施。通过进一步优化路网结构，推进城市有机更新，打造宜居宜业的现代化城区。高标准完成辖区117个老旧小区改造、18个社区体育公园、136个新时代文明实践站(所)等场所改造提升工作。
据了解，下一步，洛龙区还将紧紧结合群众需求，精细化做好服务，持续积极推进公共服务进社区，实现居民共建、共治、共享。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 高亚辉 史静鸽 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605