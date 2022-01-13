今年以来，洛龙区117个小区完成老旧小区改造

污水管网、沥青路面、太阳能路灯……今天上午，记者在洛龙区安乐街道军屯社区看到，在完成老旧小区改造后，这里已旧貌换新颜，处处透露着文明气息。

污水管网、沥青路面、太阳能路灯……今天上午，记者在洛龙区安乐街道军屯社区看到，在完成老旧小区改造后，这里已旧貌换新颜，处处透露着文明气息。

军屯社区只是洛龙区老旧小区提质的一个缩影。记者从洛龙区创建办了解到，今年以来，洛龙区对照各项创建测评标准，加快补齐城市建设短板，围绕交通枢纽建设、城市风貌提升、青年安居乐业、社区文明创建、城市治理“五大工程”，完善居民身边的文化、体育、养老等公共服务设施。通过进一步优化路网结构，推进城市有机更新，打造宜居宜业的现代化城区。高标准完成辖区117个老旧小区改造、18个社区体育公园、136个新时代文明实践站(所)等场所改造提升工作。

据了解，下一步，洛龙区还将紧紧结合群众需求，精细化做好服务，持续积极推进公共服务进社区，实现居民共建、共治、共享。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 高亚辉 史静鸽 文/图）