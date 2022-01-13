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共建清朗网络空间 涵养良好金融生态——建行洛阳分行积极开展金融知识进万家活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 16:12

　　“网络投资平台看不见摸不着，不要轻易相信，一旦上当受骗后就很难挽回资金损失……”

　　在周王城广场，建行洛阳分行工作人员一边向过往行人介绍反电信诈骗知识，一边接收解答市民咨询和疑问，以实际行动扎实开展“金融知识普及月”活动，多措并举开展宣传教育，增强社会公众金融知识水平和金融风险防范意识，维护金融消费者权益。

 

　　以网点为阵地，营造宣传氛围

　　建行统一制作了宣传折页50000份和宣传海报140份，摆放在营业大厅或公众教育区等醒目位置，以此区域为依托开展现场宣传活动，向客户发放宣传折页，通过以案说险与客户进行互动，现场讲解金融知识及防诈骗注意要点，并进行现场答疑解惑。在全行网点电子显示屏上滚动播放“提升公众金融素养促进国民金融健康、共建清朗网络空间涵养良好金融生态”主题口号，营造金融知识普及月宣传氛围。

　　"河洛春雨"进乡村、进广场、进社区

　　建行洛阳分行成立"河洛春雨"金融志愿者服务队，针对不同客户群体，进行宣传教育，"河洛春雨"志愿者先后在偃师体育场、嵩县田湖镇大石桥村等村镇居民开展现场宣传活动，按照不同的人群进行个人信息保护、养老诈骗特点、电信网络诈骗等内容，在涧西区谷西社区，通过以案说险、有奖问答等形式宣传银行卡安全用卡、理性消费、养老诈骗防范常识；在西工区重要商圈凯旋广场开展广场宣传活动，对往来消费者发放宣传折页、答疑解惑、讲解“以房养老”、“温情营销”等案例，提醒消费者远离诈骗风险，增强防范知识。现场解答客户咨询500余人次，发放宣传折页8300份，

　　关注少数民族群体，举办专场活动普及金融知识

　　为了提升少数民族客群的金融知识和防骗意识，建行洛阳分行"河洛春雨"人员到老城区回族社区开展少数民族专场金融知识普及宣传活动，利用周六对回族客群开展金融知识宣传，聚焦金融产品知识，围绕个人信息保护、电信网络诈骗、养老诈骗等社会热点问题，发放宣传折页，开展以案说险、答疑解惑，增强消费者金融知识素养。

　　拓展宣传渠道，开展线上线下互动宣传

　　开展线上数字化宣传活动，组织全行推广“财富季消保分会场”，开展线上“消保知识大考验”、“拼图大作战”、“消保牛牛大闯关”等趣味答题、闯关活动，还有多彩消保3D数字化展区、老年人活动专区等，通过抖音、视频号、客户群、朋友圈及洛阳行进行宣传，将消保知识以通俗易懂、寓教于乐的方式传递给金融消费者，普及各类消保知识，维护金融消费者权益。进一步扩大宣传影响力。促进提升消费者的自我保护意识和风险防范能力，全力构建和谐稳定的金融消费环境。(建洛宣)⑧
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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