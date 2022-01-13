洛阳市涧西区：崇德向善、见义勇为蔚然成风

“住院治疗期间，听说有助力见义勇为募捐活动，他主动联系我们进行捐款。”昨日，在洛阳市涧西区见义勇为协会，会长刘金剑向记者展示一张照片。

“住院治疗期间，听说有助力见义勇为募捐活动，他主动联系我们进行捐款。”昨日，在洛阳市涧西区见义勇为协会，会长刘金剑向记者展示一张照片。

照片中这名身在病床仍心系捐款的是河南鼎大律师事务所主任陈占军。

“他不只自己捐款，还动员整个律所员工来支持区见义勇为募捐工作。”刘金剑说，每年大大小小的募捐活动中都有这个律所的身影，这是涧西区倡导见义勇为善行义举、弘扬中华民族传统文化的一个缩影。

孙珠子老人（右一）

李娜（右一）

涧西区南村社区居民马超不顾个人危险，下河救人；党员胡胜利路遇不平，挺身而出，维护他人人身安全；募捐当天，聋哑人李娜当场捐出100元钱；70多岁的孙珠子老人把自己两天来捡破烂的收入全部捐了出来……像这种崇德向善、见义勇为、踊跃捐款的人和事，在涧西区举不胜举。

马超

胡胜利

据了解，在不久前举行的“99公益日”助力见义勇为募捐活动中，涧西区协会的募捐总额达到102万元，连续两年募捐善款超过百万元。

“见义勇为工作的开展，不仅是做好管理和宣传，更要落实保障机制，解除见义勇为人员及家属的后顾之忧。”提起多年前英勇牺牲的孙随枪英模，刘金剑感慨道：“我们绝不能让英雄流血又流泪、伤身又伤心。”

英模孙随枪荣誉证书

多年来，涧西区把积极弘扬社会正能量，树立崇尚正气正义的良好风尚作为践行社会主义核心价值观的有效载体。通过夯实组织基础、营造浓厚氛围、落实保障机制等系列举措，使见义勇为的传统美德在全区蔚然成风。(洛报融媒·洛阳网见习记者 史佳于 文/图)