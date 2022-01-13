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孟津“石榴小镇”丰产又丰收【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 11:56

　　颗粒饱满，晶莹剔透，籽软汁甜，大口嚼，吃到爽！

　　这几天，孟津区常袋镇东地村1800余亩软籽石榴大面积上市，引来不少游客上门抢购。

　　21日上午，记者见到东地村2组的盛保建时，他正和老伴采摘装箱，忙得不亦乐乎。

　　今年是老两口种石榴的第9个年头。老盛听过省农科院、荥阳专家来田间地头讲的课，通过实践，如今他也成了种石榴的好手。

　　“健康的土种健康的树，健康的树结健康的果，我们东地村的石榴口感准和别处不一样！”老盛底气十足地说，石榴皮实耐储，管理好的话，可以卖到春节。储存石榴，老盛有妙招——他家的石榴天天“乘凉”吹空调！

　　一亩地，收果4000斤。老盛家10亩地，轻轻松松可收获4万斤石榴。品质在此，老盛从不发愁销路。

　　新鲜下树的石榴最好吃。老盛在地边村口零售给一些过往的游客，还有石榴讲解和免费试吃服务。老盛爱钻研，讲起石榴头头是道。吃着甜，讲得好，石榴自然卖得火。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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