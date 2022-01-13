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@洛阳人，直播购物前请先看看这俩案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 17:12

　　随着“直播+电商”的商业模式出现，直播间带货越来越受到消费者的喜爱。主播互动感强、直观呈现商品，在主播一轮又一轮“破价”“快上车”的夸张式催促声中，不少人纷纷下单付款。今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布两起和直播间消费相关的具体案例，提醒广大消费者不要被花式促销所迷惑，谨慎理性消费。

　　案例一：消费者通过淘宝直播在洛阳涧西区一家居建材有限公司购买优惠券产生纠纷

　　4月15日，消费者肖女士在浏览淘宝直播间时，看到涧西区一家居建材公司正在推销家居用品优惠券，并称优惠券在商场内通用，优惠力度比较大。考虑到家里装修完正好需要购买不少家居，肖女士便下单了。过了几天，肖女士到商场消费时，商家却说优惠券有指定商户，不能全场通用。由于和商场工作人员多次协商无果，肖女士拨打了12315热线求助。

　　洛报融媒记者了解到，涧西区市场监管局辖区市场监管所执法人员接到肖女士的投诉后，赶到现场调查处理。双方对使用规则各执一词，经过执法人员调解，最终商场相关人员同意肖女士按照直播间承诺的使用规则，优惠券可在商场内各家商户通用，目前肖女士购买的优惠券已经使用完毕。

　　案例二：消费者通过直播间在洛阳洛龙区一家居建材有限公司购买集成吊顶产生纠纷

　　今年2月，洛龙区一商场通过网络直播间推出“今顶集成吊顶”的商家促销活动，市民沈女士参与并预交了1000元定金，预定安装家里卫生间等处的集成吊顶。之后，商家到沈女士家里进行测量，可是提出的安装方案(板材及光源)及相关款项与店方在直播间承诺的内容不一样，并且差距较大。于是，沈女士要求商家进行退款，多次和对方沟通后一直未能解决。于是，沈女士拨打12315热线求助。接到投诉后，洛龙区市场监管部门执法人员立即联系双方进行核实，经调解，商家已积极为消费者解决问题。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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