洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

迎新啦！驻洛高校2022级新生正式入校
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 17:12
洛阳理工学院家长服务点

　　“闺女，我在你们学校门口喝汤呢，这汤真好喝！”21日，在洛阳理工学院王城校区门口的家长服务点，2022级新生王雅娟的母亲正在通过视频连线，向女儿展示自己的午饭。

　　王雅娟家住濮阳，在母亲的陪同下前来入学报到。“学校疫情防控有要求，家长不能入校，我就在校门口看着女儿进学校，这不，这会儿正在视频里给我介绍宿舍环境呢。”王雅娟的母亲说。

洛阳理工学院环化学院为新生运送行李

　　为保障迎新工作有序进行，今年全市高校的学院组织学生志愿者利用小推车、三轮车等工具帮助新生搬运行李，安全送至宿舍。各高校还安排大巴前往火车站、高铁站，免费接送新生及其家长。

　　洛阳理工学院各校区大门口专门设置家长服务点，为送学家长提供休憩场地，免费提供早餐、午餐。“早上有肉包子、茶叶蛋、八宝粥，中午是洛阳特色的连汤肉片，保证家长们吃得饱、吃得好。”服务点志愿者说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
    游生态旅游小镇 品山水文化名村
        近期，河南省文化和旅游厅公布了2022年河南省特色生态旅游示范镇名单，我市5个乡镇上榜。分别是：洛宁县故县...
  • ·探访三官庙 感受峥嵘岁月
  • ·竹梦小镇：翠竹幽幽 伴君好梦
  • ·夏都忆夏 中秋寻秋
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳拟推出房贷商转公政策！现公开征...
  • 洛阳持续推进基础设施建设 为构建绿色...
  • 徐衣显主持召开全市经济运行调度会
  • 学前教育：增加公办学位，让娃“上得...
  • 河南省博物馆志愿服务典型案例公布 洛...
  • 警方带您了解那些高频电诈道具
  • 抢抓生物医药产业风口 研发天然植物提...
  • 书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场...
  • 洛宁“95后”小伙儿唱响山货“出山”记
  • 88岁的老党员刘桂荣：“党的恩情我报...
    		•
    百姓呼声
    老城区金翠路已经列入2022年城建计划
    购买本地商品房提取公积金需持这些材料
    精彩图片
    赏明月 度中秋【高清图】
    中亚班列发车忙【组图】
    游龙门石窟 欢度中秋假期
    中秋假期，黄河湿地风...
    精彩热帖

    秋日胡杨

    游隋唐园随拍

    “醉”美隋唐

    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605