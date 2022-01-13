迎新啦！驻洛高校2022级新生正式入校

“闺女，我在你们学校门口喝汤呢，这汤真好喝！”21日，在洛阳理工学院王城校区门口的家长服务点，2022级新生王雅娟的母亲正在通过视频连线，向女儿展示自己的午饭。

洛阳理工学院家长服务点

“闺女，我在你们学校门口喝汤呢，这汤真好喝！”21日，在洛阳理工学院王城校区门口的家长服务点，2022级新生王雅娟的母亲正在通过视频连线，向女儿展示自己的午饭。

王雅娟家住濮阳，在母亲的陪同下前来入学报到。“学校疫情防控有要求，家长不能入校，我就在校门口看着女儿进学校，这不，这会儿正在视频里给我介绍宿舍环境呢。”王雅娟的母亲说。

洛阳理工学院环化学院为新生运送行李

为保障迎新工作有序进行，今年全市高校的学院组织学生志愿者利用小推车、三轮车等工具帮助新生搬运行李，安全送至宿舍。各高校还安排大巴前往火车站、高铁站，免费接送新生及其家长。

洛阳理工学院各校区大门口专门设置家长服务点，为送学家长提供休憩场地，免费提供早餐、午餐。“早上有肉包子、茶叶蛋、八宝粥，中午是洛阳特色的连汤肉片，保证家长们吃得饱、吃得好。”服务点志愿者说。