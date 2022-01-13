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晋级全国总决赛！三项“洛阳创新”将代表河南出战
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 17:12

　　21日，记者从洛阳市工信局获悉，第七届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛近日落下帷幕，洛阳3个创新项目脱颖而出，将代表河南出战全国总决赛。

　　其中，获得企业组二等奖的大鱼视觉技术(河南)有限公司“AOI全智能光学检测机”，广泛应用于手机、平板电脑、车载显示器及智能穿戴设备等电子产品液晶显示面板的检测，可代替人工在显微镜下工作，实现生产环节在线检测，检测精度达到0.3微米，具有应用范围广、检测速度快、检测范围全等突出优势，打破国外垄断，并在检测质量上优于进口设备。

　　获得企业组三等奖的洛阳威尔若普检测技术有限公司“磁记忆式钢丝绳AI弱磁无损探伤技术”，充分利用铁磁性材料的磁记忆特性，可通过连续、不间断采集信息，对钢丝绳因强度损耗而产生的断丝、磨损、锈蚀、疲劳等各种损伤进行量化检测；同获三等奖的洛阳航辉新材料有限公司“‘吉林一号’宽幅卫星超大尺寸复杂薄壁钛合金结构件一体成型项目”，在浇注系统、石墨铸型、相机后框架生产专用工艺等方面进行多项优化设计，成功推动空间相机结构件在长寿命、大型化、高承载等领域完成重大突破。

　　此外，在创客组比赛中，汉唐王城(洛阳)团队“防跌倒助力行走外骨骼机器人”、光源“光源智能皮肤镜诊断系统”、镓铟合金减排团队“MSAir——基于EGaIn的柴油尾气一体化净化器”3个项目获得优秀奖。

　　第七届“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛总决赛由省工信厅、省财政厅主办，采取“线上+线下”相结合的方式进行。经过地市分赛的选拔推荐和专家评审，共有50个优秀项目晋级全省总决赛，包括企业组、创客组两个类别，参赛项目涵盖新材料、智能制造、大健康、大数据、绿色节能、新一代通信技术等新兴领域。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 赵长青)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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