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做人如写字 他用墨香书写良好家风
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 08:41
提起书法，张文林谈兴很浓

　　79岁的张文林是中铝洛阳铜业有限公司(原洛阳铜加工厂，简称洛铜)退休职工。他痴迷写字，把书法融入日常生活，在客厅、书房、卧室挂着书法作品。孩子们在外地生活，他送上书法作品，提醒孩子们“莫忘故乡”。

　　为减轻父亲的压力，他放弃学业当了工人

　　张文林，周口人，他与洛阳结缘，和建设洛铜有关。

　　“1962年，我在读高一。有一天，我和同学在家门口打乒乓球，有人来招工，问我们愿不愿意到洛阳当工人。”张文林说，当时，家里仅父亲一个劳力，需要养活一大家人。他家有6个孩子，他排行老大，考虑到父亲养家不易，他主动放弃学业，报名到洛铜当工人。

　　1962年农历九月底，张文林和200多名同乡从周口乘坐汽车来到洛阳。“当时天很冷，我们的宿舍为两层楼，大家都睡在大通铺上。”张文林说，他来到洛阳时洛铜还没建成，他的第一份工作是挖土方。

　　据《洛阳铜加工厂志》记载，洛铜是我国第一个五年计划期间兴建的156项重点工程之一。工厂于1954年开始筹建，1965年年底竣工投产，原称洛阳有色金属加工厂，1961年启用第二个厂名黄河冶炼厂，1972年改名为洛阳铜加工厂。它是我国大型综合性有色金属加工骨干企业之一，是目前国内规模最大的综合性铜加工企业。

　　“当时，工人是年轻人向往的职业，我在洛铜第一个月的工资是20元，从第二个月开始月薪变成28元，我留下8元当生活费，剩下的钱全部寄回了老家。”张文林说，虽然工作辛苦，但他对这份工作很满意。

　　张文林在洛铜工作了一辈子，直至退休。“算下来，我在洛铜工作了35年，其中5年是工人，其他时间都是在管理岗位上，这与我有一定的文化基础有关。”张文林说，他写得一手好字，很快受到领导的器重。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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