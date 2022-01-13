88岁的老党员刘桂荣：“党的恩情我报答不完”

“我的幸福生活是党给的，我要用交特殊党费的方式，喜迎党的二十大！”19日11时许，家在涧西区徐家营街道北方社区的88岁的老党员刘桂荣，郑重地将2000元现金交到社区党总支书记崔小利的手里。

“我的幸福生活是党给的，我要用交特殊党费的方式，喜迎党的二十大！”19日11时许，家在涧西区徐家营街道北方社区的88岁的老党员刘桂荣，郑重地将2000元现金交到社区党总支书记崔小利的手里。

这不是刘桂荣老人第一次交特殊党费。从2019年庆祝中华人民共和国成立70周年，到2020年众志成城抗击新冠肺炎疫情，再到2021年庆祝中国共产党成立100周年，她累计交特殊党费1万元整。

刘桂荣出生于1934年，1953年4月加入中国共产党，是一位有69年党龄的老党员。中华人民共和国成立时，刘桂荣在东北某兵工企业工作，曾作为单位唯一的女工代表参加1953年在北京举行的中国工会第七次全国代表大会，受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人接见。之后，刘桂荣跟随丈夫到原洛阳5111厂工作，直至1983年退休。在工作中，她兢兢业业、无私奉献，多次被单位评为优秀共产党员。

“老人经常说，虽然自己已经退休了，但思想和觉悟不能‘退休’。”崔小利说，刘桂荣老人主动参与街道居委会的各项工作，积极发挥党员模范作用。从2010年起，老人因双腿变形，行动不便，无法按时参加党支部组织的集中学习活动，便走上了自学之路，每天抽出数小时阅读和摘抄党的各类文献资料，并将心得体会写在本子上，如今已经写了50本学习笔记。今年8月底，刘桂荣从新闻中得知中国共产党第二十次全国代表大会将于10月16日在北京召开的消息后，多次找到社区党组织，表达了交特殊党费的想法。考虑到老人的退休工资不高且之前交过特殊党费，社区工作人员婉拒了她的请求。9月18日下午，老人领到当月的退休工资后，给崔小利打电话再次表达了这一想法。看到老人的态度非常坚决，崔小利答应了她的请求。

“党培养了我，在党的关怀下，我的生活越过越好，党的恩情我报答不完。”刘桂荣老人告诉记者，旧社会自己住在草棚里，如今她住上了楼房，吃得饱、穿得暖，养老有保障，家庭和睦幸福。

党的二十大将召开，看到国家日新月异的变化，自豪感涌上她的心头。“我年龄大了，不能为祖国发展贡献力量，希望用交特殊党费的方式表达自己的心意，永远对党忠诚、跟党走。”刘桂荣老人说。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 崔小利 李静 文/图）