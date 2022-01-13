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家门口的舞台！社区举办少儿专场音乐会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 08:33

　　日前，一场特殊的社区音乐会在洛龙区定鼎门社区举行。它的特殊之处在于，这场音乐会的主持人、演员、场务等均为社区里的少年儿童。

　　社区相关负责人介绍，这场社区少儿音乐会以抒发当代少年儿童的家国情怀为主题，节目选取了孩子们耳熟能详的歌曲，融合电声乐队、独唱、合唱、独奏、合奏、弹唱等多种艺术表现形式，在为观众带来精彩演出的同时，也彰显了传统文化的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 赵春阳 摄影报道）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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