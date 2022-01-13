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洛宁“95后”小伙儿唱响山货“出山”记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.22 08:37

　　开栏语

　　乡村振兴，离不开党员的示范引领作用。去年，我市在全市农村建立“镇选村培”发展党员工作机制，全面强化乡镇党委在党员发展中的主导作用，吸纳更多优秀人才进入农村党员队伍，为实现全市乡村振兴注入“红色力量”。本网今起开设《实施“镇选村培”新模式 提升农村党员发展质量》栏目，集中报道我市“镇选村培”工作的亮点。敬请关注。

　　“正月茵陈二月蒿，三月割了当柴烧。”时令对野菜来说十分重要，一旦过季，就再难觅其踪影。可如今已到9月下旬，在洛宁县长水镇丰衣口村，还能见到茵陈、白蒿、洋槐花……这究竟是咋回事？

　　昨日，记者走进位于丰衣口村的洛宁县昌农农业开发有限公司，干豆角的味道迎面扑来。“最近刚烘了一批干豆角，和排骨炖着一起吃，味道好得很。”该公司负责人冯江昆热情介绍。

　　冯江昆1995年出生，是一名不折不扣的“95后”。2020年，一直在外地从事健康体检行业的他带着满腔热情返乡创业，决定办工厂，专门烘干洋槐花、白蒿、茵陈、蒲公英等野菜，让山里的美味走出大山，唱响山货“出山”记。

　　如今，工厂生产步入正轨，产品不愁销售，平时可带动50多名村民就业，高峰期有几百名村民向厂里供应自采的野菜。“生意做得好，既要靠技术，更要靠党的领导、政府的帮扶。”冯江昆笑着说。

　　技术这方面，冯江昆有底气。厂里购置的烘干机，可对从村民手里收购的野菜集中进行烘干处理，锁住野菜鲜味，让时令野菜变得四季可尝。不过资金问题，着实有点儿棘手。

　　建厂之初，冯江昆手里积蓄不足，建厂、买设备、雇工人都需要钱。得知情况后，长水镇党委、政府积极为他申请200万元政策资金，补上了资金缺口，帮他盖起厂房，解了燃眉之急。随着公司生产规模扩大，厂里又急需建一个可储存产品的冷库，长水镇党委、政府又帮他申请资金，建起两个冷库，一步步助推公司走上正轨。

　　冯江昆被镇村干部的担当精神所感动，更加深刻地认识到只有加入中国共产党，才能更好地为家乡群众服务，为乡村振兴贡献更大力量。去年，我市开展“镇选村培”工作，长水镇进行广泛摸底调查，冯江昆因年轻有干劲、发展产业有一套等优势，得到了镇村干部的一致认可。去年11月他被长水镇党委确定为“镇选村培”发展党员培养人选，12月被确定为入党积极分子。

　　“递交入党申请书后，我和镇村干部互动更多了。他们不仅经常到厂里走访，关心厂里的发展，还经常和我谈心聊天，关注我思想上的动态。”冯江昆说，自己将在镇村两级党委的指导下，以一名优秀共产党员的标准要求自己，争取尽早在思想上、组织上入党，带领家乡人民一起致富，为乡村振兴作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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