洛阳开展优秀剧本征集评奖活动

记者昨日从市文广旅局获悉，我市日前开展优秀剧本征集评奖活动，共评选出30部获奖作品。 记者昨日从市文广旅局获悉，我市日前开展优秀剧本征集评奖活动，共评选出30部获奖作品。 本次活动面向社会公开征集优秀剧本，旨在激发广大文艺工作者用心用情用功抒写伟大时代，进一步提高洛阳戏剧艺术创作水平，推出一批接地气、传得开、留得下的优秀戏剧作品。 活动开展以来，社会各界积极响应，踊跃参与。评委会本着公平、公正、艺术质量至上的原则，最终评选出大戏组、小戏组各15部获奖作品。大戏组中，《箱子里的没奈何》《锦屏山下的女人》两部作品获一等奖，《康山红花遍地开》等3部作品获二等奖，《桃花源》等3部作品获三等奖，《大河人家》等7部作品获优秀奖。小戏组中，《吓死我吧》《圆》两部作品获一等奖，《一堂课》等3部作品获二等奖，《洪水来袭》等3部作品获三等奖，《平衡》等7部作品获优秀奖。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博）