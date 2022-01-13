洛阳持续推进基础设施建设 为构建绿色出行体系夯实“地基”

工欲善其事，必先利其器。创建城市绿色出行体系，基础设施是首先要打造的“骨架”。绿色出行创建包含11项考核指标，其中，绿色出行比例需高于70%，我市为80.87%；公共交通机动化出行分担率需高于40%，我市为48.82%。这些亮眼数据折射出我市扎实的基础设施建设成效。

我市持续加强公交专用道等基础设施建设，为群众绿色出行提供保障

工欲善其事，必先利其器。创建城市绿色出行体系，基础设施是首先要打造的“骨架”。绿色出行创建包含11项考核指标，其中，绿色出行比例需高于70%，我市为80.87%；公共交通机动化出行分担率需高于40%，我市为48.82%。这些亮眼数据折射出我市扎实的基础设施建设成效。

城市道路

打造道路网络 让城市“畅”起来

火炬大道、古城快速路东延、三川大道快速路……近年来，“网络”和“内畅外达”成为洛阳城市道路建设的关键词。

2020年至2021年，我市共建设137公里快速路、主干道、次干道和支路，城市道路里程达到1118.48公里，其中，2021年，完成火炬大道(伊洛路至河洛路段)改建工程、玻璃厂路向北(九都路至瀍涧大道段)打通工程、古城快速路东延(三川大道至光武大道段)、三川大道(中州路至常白路)快速路建设工程等，提升完善中心城区快速路网；打通秦岭路等5条断头路，改造瀍涧大道等8条城市道路。

数据显示，2021年洛阳市中心城区建成区平均道路网密度为5.07公里/平方公里。