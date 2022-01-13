学前教育：增加公办学位，让娃“上得起、上得好”（非凡十年·教育蝶变）

人生百年，立于幼学。学前教育作为终身学习的开端，越来越受到社会和家庭的重视。近年，我市不断健全学前教育政策保障体系，增加公办幼儿园学位，不仅让孩子“有园上”，还让孩子“上好园、上优质园”。

人生百年，立于幼学。学前教育作为终身学习的开端，越来越受到社会和家庭的重视。近年，我市不断健全学前教育政策保障体系，增加公办幼儿园学位，不仅让孩子“有园上”，还让孩子“上好园、上优质园”。

开元小学附属幼儿园教室

一个故事

家门口的公办园解了“入园难”

“幼儿园里朋友多，又跳舞来又唱歌，大家一起真欢乐。”昨日上午，记者走进洛龙区开元小学附属幼儿园，只见运动场、游戏器具、多功能教室一应俱全，孩子们正在老师的带领下，用歌声表达对幼儿园的爱。

这所幼儿园于9月1日开园，有大、中、小班共10个班，它不仅为洛龙区增加了300多个公办幼儿园学位，也解决了附近居民的燃眉之急。

市民王岚的儿子是该园首批入园孩子之一。“以前，我家附近3公里内没有公办园，附近的民办园不仅学位少，每月还得支付上千元费用。”她说，眼看孩子快到了入园年龄，她常常愁得睡不着觉。

8月初，在王岚一筹莫展时，她得知一个好消息——开元小学附属幼儿园准备开园，就在她家所在小区附近，该幼儿园的保教费每月只需550元。王岚参观后很满意：“环境好着哩，两名老师和一名保育员照看30个孩子，家长很放心。”

近年，洛龙区的幼儿园数量不断增加。去年，该区新增7所公办园，今年，已新增6所公办园，公办园总数达68所。学前教育发展的光明蓝图，已在我市徐徐展开……