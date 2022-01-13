那个姓黄的孩子真孝顺(重阳说孝道)

明日秋分，秋意渐深，再过些天就是九月初九重阳节了。中国人重孝道，百善孝为先，2013年，我国将重阳节定为老年节，弘扬孝道文化——九月初九寓意长久、长寿，孝顺的子孙谁不盼望家中老人长寿？

编者按

农历九月初九既是重阳节也是老年节。作为中国民间传统节日，重阳节承载着丰富的文化内涵：“九”是阳数，也是数字中的最大数，九月初九月与日阳数重合，九 九归一，生生不息，寓意长长久久、健康长寿，除了登高赏秋、敬神祭祖、饮宴祈寿，感恩敬老亦是这个节日不可或缺的内容。

明日秋分，秋意渐深，再过些天就是九月初九重阳节了。中国人重孝道，百善孝为先，2013年，我国将重阳节定为老年节，弘扬孝道文化——九月初九寓意长久、长寿，孝顺的子孙谁不盼望家中老人长寿？

在东汉人黄香生活的那个时代，还没有“老年节”，但他将父母放在心上，时刻不忘孝敬老人，“二十四孝”里有他“扇枕温衾”的故事。

相传，黄香还没长大时，他的名气就传遍了京城洛阳，大伙儿都夸他“天下无双，江夏黄童(一说江夏黄香)”，那个姓黄的孩子可真孝顺呀！

扇枕温衾

重阳节起源甚早。早在数千年前，河洛先人便于农历九月秋收时节祭天、祭祖，感谢神灵和祖先恩德庇护。

在黄香所处的东汉时期，人们很重视重阳节，每逢九月初九，纷纷佩戴茱萸、吃蓬饵(花糕)、饮菊花酒，贺节祈寿。

据《后汉书》等古籍记载，黄香是南方人，老家在江夏安陆(今湖北云梦)，大约生于公元68年，从小就很孝顺，懂得心疼父母。

黄香九岁时，他的母亲去世。小黄香悲痛至极，日夜思念母亲，憔悴不堪。他心甘情愿为母亲守了三年孝，粗茶淡饭，荤腥不沾。

虽然自己难过得要死，但是黄香更怕父亲难过。他家条件不好，请不起仆人，他常帮父亲料理家务、操持农活。夏季天热，他担心父亲睡得不踏实，就用扇子提前扇凉枕席，好让父亲躺下时感觉凉爽一些；冬季天冷，他会先用身体把被窝暖热，再让父亲上床休息。

那时他还是个孩子，母亲的离去似乎让他一夜之间长大了，他像个小小男子汉一样守护着父亲，不愿再有“子欲养而亲不待”的遗憾。

誉满京城

黄香年岁渐长，孝心如一。江夏太守听说了他的动人事迹，很是赞赏，召他到府中做事。太守相信，孝顺父母的人心怀良善、知恩图报，值得信赖。

黄香没让上司失望。他办事认真，干活细致，还利用业余时间积极学习儒家经典，提高写作水平，写得一手好公文。

或许是太守进京出差时逢人就夸这个好下属，或许是官府将黄香的事迹上报给了朝廷，反正，黄香的美名很快就传到了京城洛阳，老师和家长们都拿他当正面典型教育小孩何为孝道。

就连皇帝都被黄香感动了。汉章帝下诏把黄香调到了洛阳，特许他阅览东观(宫中藏书之所)官藏珍贵典籍。

据说，千乘王刘伉行加冠礼(古代男子成人礼)时场面盛大，汉章帝特意把黄香叫到跟前，对在场的皇子们说：“这就是大名鼎鼎的黄香——‘天下无双，江夏黄童’夸的就是他。”皇帝也是父亲，也希望皇子们都是孝子，言外之意，你们都学着点儿！

爱民如子

黄香兢兢业业，恪尽职守，一心为公，政绩出色，再加上“孝子”光环加持，备受朝廷器重，历任郎中、尚书郎、尚书令、魏郡太守等职务。

汉和帝继位后，大力提拔黄香，给他涨工资、发奖金，让他掌管机要，对他极其宠信，搞得其他官员差点儿害“红眼病”。

某年，东平、清河等地的不法分子利用宗教活动妖言惑众、骗人钱财，牵连近千人，案情轰动全国。

黄香出身寒微，心地善良，对老百姓的苦难感同身受。他怕无辜平民稀里糊涂地蒙冤获罪，于是亲自出马，实地调查，明察暗访，加班加点办案，把案情查得明明白白。

他上奏朝廷，严惩首恶分子，从轻处置普通信众，拯救了很多人的性命，避免了一起特大冤案。

光阴荏苒，昔日孝顺长辈的黄香，也在岁月里慢慢地变成了老人，但他初心不改，至纯至善。他晚年任魏郡太守时，当地遭水灾，他带头把所有的俸禄都捐出去赈济灾民。

在黄香的言传身教之下，黄氏一脉孝道传家，家风清正，黄氏子孙几乎个个有出息，不少人身居朝廷要职，一生顺遂。

孝顺善良的人有福报，福荫子孙，天不欺人。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）