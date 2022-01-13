洛阳市5户家庭获评河南省最美家庭

21日，记者从洛阳市妇联获悉，2022年第三季河南省最美家庭评选结果揭晓，洛阳市共有5户家庭上榜，分别是：郜岭家庭、韦志芳家庭、滑建俊家庭、王磊家庭、亢洛洛家庭。
21日，记者从洛阳市妇联获悉，2022年第三季河南省最美家庭评选结果揭晓，洛阳市共有5户家庭上榜，分别是：郜岭家庭、韦志芳家庭、滑建俊家庭、王磊家庭、亢洛洛家庭。
21日，记者从洛阳市妇联获悉，2022年第三季河南省最美家庭评选结果揭晓，洛阳市共有5户家庭上榜，分别是：郜岭家庭、韦志芳家庭、滑建俊家庭、王磊家庭、亢洛洛家庭。
食为政首，谷为民命。为充分发挥广大家庭在爱粮节粮中的积极作用，全省各级妇联在第三季寻找河南省最美家庭活动中，共同评选出100户爱粮节粮最美家庭，洛阳市共有5户家庭入选。他们有的是耕耘田间的劳动者，也有奋战在农机生产战线的一线工人，还有返乡创业、带动村民种植致富的乡贤代表……他们在带动粮食生产的同时，积极带领家人勤俭节约、爱惜粮食，让爱粮节粮新风尚入家庭、到个人，为国家粮食安全贡献家庭力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 董翠翠）
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