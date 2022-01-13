洛阳市应急管理局重塑改革事业单位揭牌

20日至21日，洛阳市应急管理综合行政执法支队、洛阳市安全生产应急救援中心(洛阳市煤炭矿山救护队)、洛阳市应急管理宣传训练中心(洛阳市应急管理通信保障中心)相继揭牌。 20日至21日，洛阳市应急管理综合行政执法支队、洛阳市安全生产应急救援中心(洛阳市煤炭矿山救护队)、洛阳市应急管理宣传训练中心(洛阳市应急管理通信保障中心)相继揭牌。 根据重塑性改革要求，在洛阳安全生产执法支队的基础上成立洛阳市应急管理综合行政执法支队；洛阳市防汛通讯站和洛阳市安全生产资格考试中心(洛阳市安全生产宣传教育中心)，整合组建洛阳市应急管理宣传训练中心(洛阳市应急管理通信保障中心)；保留洛阳市安全生产应急救援中心(洛阳市煤炭矿山救护队)。 新组建的洛阳市应急管理综合行政执法支队职能更加完善，还将负责对地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防灾减灾等方面的执法工作，进一步规范洛阳市应急系统管理执法。 洛阳市安全生产应急救援中心(洛阳市煤炭矿山救护队)位于伊滨区，担负着我市辖区煤矿、非煤矿山、森林防火、防汛抗旱、危险化学品、地质灾害等六大救援任务。该救援中心现有43名队员，实行24小时值班制度，配备有救援指挥车、大型应急排水车、应急送水车、氧气呼吸器、人体搜寻仪等救援装备。 洛阳市应急管理宣传训练中心(洛阳市应急管理通信保障中心)，主要承担开展应急管理宣传教育活动、全市应急管理领域应急广播体系建设与应用推广、指导应急救援队伍综合演练、为全市应急管理提供通讯保障、全市安全生产领域的考试组织和证书管理等工作。 20日当天，洛阳应急救援协会同步揭牌。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷 文/图）