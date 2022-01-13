今晚24时起油价下调 92号汽油平均下调0.23元

刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月21日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低290元和280元。
刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月21日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低290元和280元。
洛阳车主注意啦！刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年9月21日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别降低290元和280元。
全国平均来看：92号汽油下调0.23元；95号汽油下调0.24元；0号柴油下调0.24元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花11.5元。⑥
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