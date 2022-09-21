日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，今年以来，全市已发布5951个就业见习岗位。只要是毕业2年内未就业的高校毕业生，或离校2年内未就业的中专中职毕业生，以及16岁到24岁的失业青年，都可直接与用人单位联系，报名参加就业见习。

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，今年以来，全市已发布5951个就业见习岗位。只要是毕业2年内未就业的高校毕业生，或离校2年内未就业的中专中职毕业生，以及16岁到24岁的失业青年，都可直接与用人单位联系，报名参加就业见习。

针对就业见习政策，洛阳市人社局还进行详细解读。

一、什么是就业见习？

就业见习是指人社部门认定见习单位，通过开发一定数量的见习岗位、提供一定期限的岗位实践锻炼，帮助见习人员提升就业能力、尽快实现就业的一项就业服务制度。

二、哪些人可以申请就业见习？

1、毕业2年内未就业高校毕业生(含普通高校各类毕业生以及技师学院高级工班、预备技师和特殊教育院校职业教育类毕业生)。

2、离校两年内未就业的中专中职毕业生和16岁到24岁失业青年。

三、就业见习期限？

一般为3至12个月，具体可根据见习人员特点和岗位要求合理确定，最长不超过12个月。

四、见习期间有没有什么要求？是否享受补贴？

1、见习单位要有专门人员具体负责见习管理工作；

2、与见习人员签订就业见习协议；

3、购买意外伤害保险；

4、发放见习生活补贴(见习单位参照本单位同类岗位劳动报酬标准的一定比例确定，并在见习协议中载明，但不得低于当地失业保险金标准)。

五、见习单位申报条件？

洛阳市辖区内依法注册、登记的各类企事业单位、民办非企业单位、社会团体及其他社会经济组织，均可申报见习单位(岗位)。

优先认定符合我市产业发展导向、规模较大、经济社会效益较好、行业内知名度较高的单位为见习单位。

六、见习单位可享受哪些补贴？

见习单位资质有效期两年，见习计划一年仅能申请一次，并能享受以下见习补贴：

就业见习补贴：补贴标准为本地最低工资的70%。

见习留用补贴：留用见习期满人员比例达到50%及以上的，补贴标准提高到当地最低工资标准的110%。

另外，每两年省里会评定一批见习岗位质量高、吸纳见习人员多、见习成效好的见习单位作为省级就业见习示范基地，给予一次性的资补，发挥其示范引领带动作用。

七、见习单位怎么招聘人员？

见习单位(岗位)认定后，会通过人社部门官网及其他官方媒体向社会及时公布见习单位名称、见习岗位名称、岗位数量、联系人及联系方式，见习单位也可自主向社会公布招募信息，受理见习人员报名。